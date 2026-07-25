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    Алматыда қапқа жасырылған қару-жарақ табылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қару мен оқ жасырылған орын анықталды. 

    Алматыда қапқа жасырылған қару-жарақ табылды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, Түрксіб ауданында қараусыз қалған ғимараттың маңынан күдікті қап табылған. Оқиға орнына дереу жедел-тергеу тобы келген.

    Қаптың ішінен сыртқы белгілері ойық ұңғылы «Сайга» карабініне және тапаншаға ұқсас заттар, сондай-ақ оқ-дәрілер – карабинге арналған 10 патрон және тапаншаға арналған 4 патрон табылды.

    - Табылған заттардың барлығы тәркіленіп, сот-баллистикалық сараптамаға жіберілді. Полиция қызметкерлері қарудың шығу тегін, табылған арсеналдың қандай да бір қылмыста пайдаланылған-пайдаланылмағанын және қауіпті қару-жарақтың қандай жағдайда тасталғанын анықтауы тиіс. Қазіргі уақытта кешенді жедел-тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда автокөліктен қару мен пышақ табылды.

    Алматы Қару-жарақ Полиция
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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