Алматыда қарыз алушылардан 3-5 есе артық ақша алған микроқаржы ұйымдары анықталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыдағы экономикалық тергеу департаменті комиссиялық дүкендер, автокөлік жалдау қызметтері және онлайн-платформалар арқылы жұмыс істеген жасырын микронесиелік жүйені анықтады.
Мекеменің мәліметінше, қалада 14 заңды және бір жеке тұлғаға қатысты қылмыстық іс тіркеліп, азаматтарға келтірілген шығын толық өтелген.
Департамент басшысының орынбасары Сабырғали Балғалиевтің айтуына қарағанда, қылмысты талдау барысында кейбір компанияның клиенттермен «тауар сатып алу» шартын жасасып, іс жүзінде оларды кепіл ретінде пайдаланғаны, мүлікті қайта-қайта сатып жіберіп, жасырын үстемақы алғаны анықталған.
— Тергеу аясында алты микроқаржылық ұйымға, оның ішінде Creditum және Sofi Finance ұйымдарына қатысты іс сотқа жолданды. Қарыз алушылар кепілдік шарт түрінде рәсімделген микроқарыздар үшін алған сомадан 3-5 есе көп төлеуге мәжбүр болғаны іс барысында белгілі болды, — деді Сабырғали Балғалиев Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.
Шығынды өтеп, заңсыз құрылымдардың жолын кесу мақсатында 42,6 млрд теңгенің мүлкіне шектеу қойылып, азаматтардың негізгі қарызы бойынша 1,6 млрд теңге кешірілді. Алматы прокуратурасы әлеуметтік осал санаттағы 60 мыңнан астам азаматтың құқығын қорғау үшін сотқа талап арыз берген.
Бұдан бөлек, 7PAYda.kz сайты арқылы 7 мыңнан астам адамға 10 млрд теңгеден асатын заңсыз қарыз берген Aiken Tech ЖШС-нің қызметі тоқтатылды. Сонымен бірге Comfort Time ЖШС-нің жалған зейнетақы аударымын пайдаланып, 400 млн теңгеден асатын 140 қайтарымсыз кредит алуға мүмкіндік берген схема да анықталды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан халқы микроқаржы ұйымдарына 2,9 трлн теңге несие қарыз екенін жазғанбыз.