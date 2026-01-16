KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:15, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда қоғамдық көліктің шеткі аялдамаларында демалыс бөлмесі салынады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда автобус жүргізушілеріне арналған демалыс бөлмесі бар 20 соңғы аялдама салынады.

    Алматыда қоғамдық көліктің шеткі аялдамаларында демалыс бөлмесі салынады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, мегаполисте қоғамдық көлік жүргізушілеріне қолайлы еңбек жағдайын жасау үшін 20 тоқтау-бұрылу алаңын салу жоспарланып отыр. Мұндай алаңдар автобустардың жол жиегінде мәжбүрлі түрде тоқтап тұруының алдын алады.

    Алматыда қоғамдық көліктің шеткі аялдамаларында демалыс бөлмесі салынады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Одан бөлек жүргізушілердің толыққанды демалуына қажетті жағдай жасайды.

    – Қазір «Көктөбе» шағын ауданында екі маршрутқа қызмет көрсететін, жалпы саны 47 автобус шығатын соңғы нүкте ретінде пайдаланылатын тоқтау-бұрылу алаңының құрылысы толық аяқталды. Алаң аумағына асфальтбетон жабыны төселіп, аумақ бойына сыртқы жарықтандыру орнатылған. Сонымен қатар жалпы аумағы 49 шаршы метр болатын тамақтану аймағы мен санитарлық-гигиеналық бөлмесі бар жүргізушілерге арналған модульдік демалыс ғимараты бой көтереді, - деп хабарлады әкімдіктен.

    Алматыда қоғамдық көліктің шеткі аялдамаларында демалыс бөлмесі салынады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Сондай-ақ қаланың басқа аудандарында биыл пайдалануға берілетін тағы үш тоқтау-бұрылу алаңының құрылысы жүргізіліп жатыр. Ал қалған 16 алаң бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп жатыр.

    Еске салайық, бүгін Алматыда жаңа автобус бағыты іске қосылды.

    Тегтер:
    Қоғамдық көлік Алматы Құрылыс Аялдама
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар