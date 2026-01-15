KZ
    Алматыда тағы бір жаңа автобус бағыты іске қосылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – 2026 жылғы 16 қаңтардан бастап Алматыда №96 жаңа автобус бағыты жұмысын бастайды.

    ауа райы, погода, снег, қар, дорога, жол, автобус
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Бағыт келесі сызба бойынша қатынайды: «Әуежай» – Майлин көшесі – Бекмаханов көшесі – Шолохов көшесі – Жұмабаев көшесі – ҮАК (БАК) бойымен – Мөңке би көшесі – «Нұркент» шағын ауданы.

    96 маршрут, Алматы
    Фото: Алматы көлік холдингі

    Бағыт бойынша жұмыс күндері желіге 15 автобус, ал демалыс күндері 13 автобус шығады.

    Қозғалыс аралығы – 12 минут.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда «Барлық» базарының жабылуына байланысты бірнеше автобустың бағыты өзгергенін хабарлағанбыз.

    Сондай-ақ Алматының Райымбек даңғылында BRT желісі қашан іске қосылатыны белгілі болды.

     

     

