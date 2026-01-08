Алматыда «Барлық» базарының жабылуына байланысты бірнеше автобустың бағыты өзгерді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Барлық» базарының жабылуына және көлік торабының құрылысына байланысты 9 қаңтардан бастап бірнеше бағыттың қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді. Бұл туралы Алматы көлік холдингі хабарлады.
№ 15
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытында, әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 47
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 55
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 95
Шығыс бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 102
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 112
Шығыс бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 128
Шығыс бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№ 246
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады.
Еске салайық, бұған дейін Алматы әуежайының аумағынан 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап екі автобус бағыты жүретінін хабарлағанбыз.