    23:21, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда «Барлық» базарының жабылуына байланысты бірнеше автобустың бағыты өзгерді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — «Барлық» базарының жабылуына және көлік торабының құрылысына байланысты 9 қаңтардан бастап бірнеше бағыттың қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді. Бұл туралы Алматы көлік холдингі хабарлады. 

    автобус
    Фото: Алматы әкімдігі

    № 15 

    Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытында, әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 47

    Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 55

    Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 95

    Шығыс бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 102

    Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 112

    Шығыс бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 128

    Шығыс бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

    № 246

    Оңтүстік бағытта: Райымбек д. — Алтын Орда к. — соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
    Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. — Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы әуежайының аумағынан 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап екі автобус бағыты жүретінін хабарлағанбыз.

