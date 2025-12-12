Алматыда күн сайын 90 отбасы шаңырақ көтереді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Осы жылдың 11 айында Алматы қаласында 17 500-ден астам неке тіркелді.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Алматы қаласының филиалының мәліметінше, мегаполисте күніне орта есеппен 90 неке қиылады. Шаңырақ көтеруге ниет білдірген қыздардың орташа жасы – 28 болса, жігіттер үшін – 31 жас.
Сонымен қатар биыл некеге тұруға өтініш бергендердің ішіндегі ең ересектері 80-85 жас аралығындағы азаматтар болған. Ал ең жас жұп – заңда көрсетілген талаптарға сай рұқсат ала отырып, 16 жаста шаңырақ көтерген.
Одан бөлек жыл басынан бері шамамен 3 000 жұп некені бұзу туралы өтініш берген.
– Алматы қаласында неке тіркеу көрсеткішінің жоғары болуы – мегаполистің демографиялық белсенділігінің айғағы. Біз азаматтарға барынша қолайлы және ашық қызмет көрсету үшін процестерді жеңілдетудеміз. Өтінішті онлайн беру және салтанатты рәсімді алдын ала брондау уақыты едәуір үнемдейді, - деп хабарлады корпорацияның Алматы филиалы.
Еске салайық, неке қию үшін өтінішті 15 күн бұрын тапсыру қажет. Бұл қызметті «Азаматтарға арналған үкімет» арқылы, электрондық үкімет порталы немесе екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы рәсімдеуге болады.
Бұған дейін Қазақстанда неке жасы ұлғайып, азаматтық неке көбейіп келе жатқанын жазғанбыз.