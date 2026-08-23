Алматыда Құрылтай есімді екі тұрғын дауыс беруге келді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда есімі тарихи оқиғамен сәйкес келетін екі тұрғын өз таңдауын жасады.
Құрұлтай Сәткенбаев Бостандық ауданындағы № 294 сайлау учаскесіне келіп, дауыс берді. Ал Әуезов ауданындағы № 1 мектеп-гимназияда орналасқан № 140 сайлау учаскесінде Құрылтай Мансұров Құрылтай депутаттарының сайлауында өзінің азаматтық позициясын білдірді.
Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, Қазақстанда Құрылтай есімді 10 адам бар. Олардың 6-ы ер адам, 4-і әйел.
Құрылтай есімі және оның нұсқаларын иеленген азаматтардың ең көп саны Шығыс Қазақстан облысында тіркелген — 4 адам. Алматы қаласында 2 адам тұрады. Абай, Жамбыл, Қарағанды және Маңғыстау облыстарының әрқайсысында бір адамнан тіркелген.
Қазір еліміз бойынша 10 363 сайлау учаскесінде дауыс беру жүріп жатыр. Сайлаушылар тізіміне 12 605 788 адам енгізілген.