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    Алматыда Құрылтай есімді екі тұрғын дауыс беруге келді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда есімі тарихи оқиғамен сәйкес келетін екі тұрғын өз таңдауын жасады. 

    Алматыда Құрылтай есімді екі тұрғын дауыс берді
    Фото: Алматы қаласы ӨКҚ

    Құрұлтай Сәткенбаев Бостандық ауданындағы № 294 сайлау учаскесіне келіп, дауыс берді. Ал Әуезов ауданындағы № 1 мектеп-гимназияда орналасқан № 140 сайлау учаскесінде Құрылтай Мансұров Құрылтай депутаттарының сайлауында өзінің азаматтық позициясын білдірді.

    Алматыда Құрылтай есімді екі тұрғын дауыс берді
    Фото: Алматы қаласы ӨКҚ

    Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, Қазақстанда Құрылтай есімді 10 адам бар. Олардың 6-ы ер адам, 4-і әйел.
    Құрылтай есімі және оның нұсқаларын иеленген азаматтардың ең көп саны Шығыс Қазақстан облысында тіркелген — 4 адам. Алматы қаласында 2 адам тұрады. Абай, Жамбыл, Қарағанды және Маңғыстау облыстарының әрқайсысында бір адамнан тіркелген.

    Қазір еліміз бойынша 10 363 сайлау учаскесінде дауыс беру жүріп жатыр. Сайлаушылар тізіміне 12 605 788 адам енгізілген.

    Құрылтай Алматы Сайлау-2026
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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