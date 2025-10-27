03:20, 27 Қазан 2025 | GMT +5
Алматыда құтқарушылар 16 жастағы туристі 4000 метр биіктіктен аман-есен түсірді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – ТЖМ құтқарушылары Медеу шатқалында адасып кеткен 16 жастағы туристі төрт мың метр биіктіктен түсірді.
Кеше таңертең жасөспірім Медеу ауданындағы тауларға көтеріліп, қайтар жолды таба алмай қалған.
– Көмек туралы хабар түскен соң, құтқарушылардың іздеу тобы 4000 метр биіктіктегі Титов шыңына аттанған.
Жас туристің орналасқан жері ұялы байланыс биллингі арқылы анықталып, көп ұзамай табылған. Құтқарушылар оған төмен түсуге көмектескен, - деп жазды ведомстводан.
Бозбала медициналық көмекке мұқтаж болмаған, ол тау етегінде күтіп тұрған анасына аман-есен тапсырылды.
Айта кетейік, бұған дейін де осындай метр биіктікте қалып қойған неміс альпинистері құтқарылды.