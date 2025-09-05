KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:45, 05 Қыркүйек 2025

    Алматыдағы «Манхэттен» тұрғын үй кешенінде ауқымды тексеру жүргізілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Екі ай ішінде өкілетті органдар бірлесіп, қоғамдық тәртіп бірнеше рет бұзылған «Манхэттен» тұрғын үй кешенінде рейдтік іс-шаралар өткізді. Бұл туралы Алматы қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады. 

    Алматыда «Манхэттен» тұрғын үй кешенінде ауқымды тексеру жүргізілді
    Фото: Қарағанды облысы прокуратурасы

    Жұмыс барысында меншік иелерінің жұмыс орны, байланыс деректері, тіркелген қарудың болуы, түрлі құқық бұзу үшін жауапқа тарту фактілері туралы сауалнамалық мәліметтері, сондай-ақ тұрғын үйді жалға беру туралы ақпаратты қамтитын әрбір пәтер бойынша деректер базасы қалыптастырылды.

    Тексеру 1000-ға жуық заң бұзуды анықтауға мүмкіндік берді, олардың ішінде:

    • көші-қон заңнамасын бұзудың 120 фактісі;
    • қоғамдық тәртіпті бұзудың 98 фактісі;
    • заңсыз жалға алудың 114 фактісі;
    • жыныстық қызмет көрсету үшін пайдаланылған 22 пәтер;
    • жол қозғалысы ережелерін бұзудың 567 фактісі;
    • алкоголь өнімін заңсыз сатудың 7 фактісі.

    — Прокуратура, полиция және мемлекеттік органдардың ауқымды жұмысы, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, құқықтық тәртіпті жақсартуға және мегаполис тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Бақытжан Базарбек Бас прокуратурадан Алматы іргесіндегі бағалы телімдерді түгендеуді талап еткен еді

    Пәтер Алматы Прокуратура Тұрғын үй
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
