Алматыдағы «Манхэттен» тұрғын үй кешенінде ауқымды тексеру жүргізілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Екі ай ішінде өкілетті органдар бірлесіп, қоғамдық тәртіп бірнеше рет бұзылған «Манхэттен» тұрғын үй кешенінде рейдтік іс-шаралар өткізді. Бұл туралы Алматы қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Жұмыс барысында меншік иелерінің жұмыс орны, байланыс деректері, тіркелген қарудың болуы, түрлі құқық бұзу үшін жауапқа тарту фактілері туралы сауалнамалық мәліметтері, сондай-ақ тұрғын үйді жалға беру туралы ақпаратты қамтитын әрбір пәтер бойынша деректер базасы қалыптастырылды.
Тексеру 1000-ға жуық заң бұзуды анықтауға мүмкіндік берді, олардың ішінде:
- көші-қон заңнамасын бұзудың 120 фактісі;
- қоғамдық тәртіпті бұзудың 98 фактісі;
- заңсыз жалға алудың 114 фактісі;
- жыныстық қызмет көрсету үшін пайдаланылған 22 пәтер;
- жол қозғалысы ережелерін бұзудың 567 фактісі;
- алкоголь өнімін заңсыз сатудың 7 фактісі.
— Прокуратура, полиция және мемлекеттік органдардың ауқымды жұмысы, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, құқықтық тәртіпті жақсартуға және мегаполис тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған, — делінген хабарламада.
Айта кетелік Бақытжан Базарбек Бас прокуратурадан Алматы іргесіндегі бағалы телімдерді түгендеуді талап еткен еді.