Алматыда мемлекет мұқтажына тағы 32 жер телімі алынады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жер телімдерін мемлекет мұқтажына алу туралы бірнеше қаулы шықты.
Жер телімдері автомобиль паркінің құрылысына, автобус паркін кеңейтуге, аумақты абаттандыруға және мектеп аумағын кеңейтуге мәжбүрлі түрде алынады. Атап айтқанда:
Алматы қаласы әкімдігінің 2025 жылдың 22 қазанындағы қаулысына сәйкес, № 193 мектеп аумағын кеңейту үшін, «Кемел» шағын ауданында орналасқан 20 жер учаскесін мемлекет мұқтажына алынады. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді. Жер телімдері сатып алынғаннан кейін қалалық білім басқармасына беріледі.
Қала әкімдігінің өзге қаулысы бойынша аумақты абаттандыру үшін Медеу ауданы, Достық даңғылы, 99Е мекенжайында орналасқан жер учаскесі мемлекет мұқтажына алынады. Ол сатып алынған соң, Медеу ауданы әкімдігінің теңгеріміне өтеді.
Одан бөлек балалар ойын алаңын ұйымдастыру үшін Наурызбай ауданы, Қыран көшесі, 20 мекенжайында жер телімі мәжбүрлі түрде алынады. Ол мемлекет меншігіне өткеннен кейін Наурызбай ауданы әкімінің теңгеріміне беріледі.
Сондай-ақ Алматы қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 22 қазандағы № 4/675-1293 қаулысына сәйкес, «Шұғыла» шағын ауданында орналасқан 7 жер учаскесі автомобиль паркінің құрылысы үшін алынады. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді.
Алматы қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 22 қазандағы № 4/675-1294 қаулысы бойынша қолданыстағы автобус паркін кеңейту үшін Рысқұлов даңғылы, 76 мекенжайында орналасқан 3 жер телімі мәжбүрлеп иеліктен шығарылады. Мерзімі — 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленді.
Аталған жер телімдері сатып алынғаннан кейін жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасына беріледі.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда көлік инфрақұрылымы үшін 18 жер телімі мемлекет меншігіне алынатынын жазғанбыз.