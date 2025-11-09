Алматыда мүгедектігі бар 1 620 адам жұмыспен қамту бағдарламаларына қатысты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласының Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында қала әкімінің орынбасары Нұрлан Әбдірахым әлеуметтік көмектің тек қаржылық емес, сонымен бірге азаматтарды еңбекке тартуға бағытталғанын атап өтті.
Соның бірі – мүгедектігі бар адамдарды жұмыспен қамту және бейімдеу мақсатындағы «JOBCOACH» жобасы. Жыл басынан бері мегаполисте 1 620 адам жұмыспен қамту бағдарламаларына қатысқан.
Сонымен қатар, 34 мың қалалық инфрақұрылым нысанын бейімдеу үшін 2030 жылға дейін паспорттау жүргізілуде. Бұл процесті «Цифрлық инклюзия» платформасы арқылы бақылау қамтамасыз етіледі.
«Әлеуметтік қызмет көрсету саласында 9 медициналық-әлеуметтік мекеме, 14 үкіметтік емес ұйым және аудандық әкімдіктердің 8 үйде қызмет көрсету бөлімшесі лицензияланған. Жыл сайын 7 мың қызмет алушы қамтылады. Сондай-ақ, 1,6 мың әлеуметтік қызметкерге еңбекақысының 30 %-ы мөлшерінде ынталандыру үстемақысы енгізілді», - деді Нұрлан Әбдірахым.
2026 жылдың алғашқы жартыжылдығына дейін 1 мыңнан астам маман біліктілікті арттыру курсынан өтеді. Бағдарламаның мақсаты – олардың кәсіби деңгейін арттыру, жаңа әдістемелерді енгізу мен көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту.
Алматыда бірнеше әлеуметтік орталықтар сәтті жұмыс істеуде: дамуында ауытқуы бар 3 жасқа дейінгі балаларға көмек көрсететін «Ерте араласу орталығы», «Отбасыны қолдау орталығы», сондай-ақ 24 мың зейнеткерге түрлі әлеуметтік және білім беру қызметтерін ұсынатын «Белсенді ұзақ өмір орталығы».
«Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 150 орындық оңалту орталығының жобалау жұмыстары аяқталып келеді. Орталықта балалар мен ересектерге арналған қызметтер көрсетілетін болады. Жобаны іске асыру 2026 жылы басталады. Сонымен қатар, Наурызбай, Бостандық және Медеу аудандарында жаңа оңалту орталықтарын ашу жоспарлануда, олардың жалпы қамтуы 200 адамға дейін жетеді», - деп қорытындылады Нұрлан Әбдірахым.
