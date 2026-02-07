Алматыда наурызға дейін тағы 350 «Сергек» кешені орнатылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 1 наурызға дейін қосымша 350 «Сергек» аппараттық-бағдарламалық кешенін орнату жоспарланып отыр.
Қалалық цифрландыру басқармасы басшысының орынбасары Мейрам Дүйсеков жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясында бүгінде қалада жол қозғалысы ережелерінің сақталуын бақылайтын 1 641 бейнебақылау кешені жұмыс істеп тұрғанын айтты.
– Биылғы 1 наурызға дейін қосымша тағы 350 «Сергек» кешенін орнату жоспарланған, - деді ол Өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингіде.
Оның сөзінше, Алматыда жасанды интеллект элементтері бар бейнебақылау жүйелері, оқиғаларды автоматты түрде тану технологиялары және цифрлық хабарлау тетіктері белсенді енгізіліп жатыр. Қазіргі таңда қауіпсіздік жүйелерімен барлық мектеп, балабақша және денсаулық сақтау нысаны жабдықталған.
Қаланың бірыңғай бейнемониторинг жүйесі айтарлықтай кеңейген. 2023 жылы шамамен 18 мың камера жұмыс істесе, қазір олардың саны 65 мыңға жеткен.
2026-2027 жылдарға арналған жоспар бойынша жеке меншік камераларды қаланың бірыңғай бейнемониторинг жүйесіне қосу, 2026 жылы камералар санын 100 мыңға дейін жеткізу, қосымша бейнеталдау түрлерін енгізу және 2026 жылғы 1 қарашаға дейін «112» бірыңғай жедел басқару орталығын құру жоспарланып отыр.
Айта кетейік, Алматыда қазіргі уақытта 1 641 «Сергек» кешені жұмыс істейді, оның құрамына 9 152 бейнекамера кіреді.
Сондай-ақ бейнебақылау жүйелері 2025 жылғы ақпан айынан бастап көлік құралдарын тұраққа қою ережелерін бұзу деректерін, оның ішінде екінші қатарға қою фактілерін де тіркей бастады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда 5 жылда «Сергек» камералары 156 млрд теңге айыппұл салғанын хабарлағанбыз.