KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:20, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматыда оқитын франциялық студент Президентке қазақ тілін үйреніп жүргенін айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқитын франциялық студент Адриан Давус Мемлекет басшысына қазақ тілін үйреніп жүргенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Алматыда оқитын франциялық студент Президентке қазақ тілін үйреніп жүргенін айтты
    Фото: видеодан алынған скрин

    Өз кезегінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев оның ана тілімізді үйренуге деген ықыласына ризашылығын білдірді.

    Бұған дейін Мемлекет басшысының елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттерге сәттілік тілегенін жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Студент Ақорда Қазақ тілі
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар