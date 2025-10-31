14:20, 31 Қазан 2025 | GMT +5
Алматыда оқитын франциялық студент Президентке қазақ тілін үйреніп жүргенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да оқитын франциялық студент Адриан Давус Мемлекет басшысына қазақ тілін үйреніп жүргенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Өз кезегінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев оның ана тілімізді үйренуге деген ықыласына ризашылығын білдірді.
Бұған дейін Мемлекет басшысының елімізде білім алып жатқан шетелдік студенттерге сәттілік тілегенін жазғанбыз.