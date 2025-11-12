KZ
    11:10, 12 Қараша 2025

    Алматыда Оңғарсынова көшесі екі күнге жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты Оңғарсынова көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

    Алматыда Оңғарсынова көшесі екі күнге жабылады
    Фото: Алматы әкімдігі

    Атап айтқанда, 12 қараша сағат 13:00–ден 13 қараша сағат 23:00–ге дейін Мөңке би көшесінен Т. Рысқұлов даңғылы аралығындағы жол аймағы жабылады.

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері, мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген тақтайшалар орнатылады.

    — Маршрутыңызды алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Алматының Желтоқсан көшесімен екі бағытта жаңа автобус бағыттары жүретінін хабарлағанбыз.

