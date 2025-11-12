11:10, 12 Қараша 2025 | GMT +5
Алматыда Оңғарсынова көшесі екі күнге жабылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда жөндеу жұмыстарына байланысты Оңғарсынова көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Атап айтқанда, 12 қараша сағат 13:00–ден 13 қараша сағат 23:00–ге дейін Мөңке би көшесінен Т. Рысқұлов даңғылы аралығындағы жол аймағы жабылады.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері, мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген тақтайшалар орнатылады.
— Маршрутыңызды алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — делінген хабарламада.
