Алматыда өңірлік Травматология және ортопедия орталығы құрылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда №4 қалалық клиникалық аурухана базасында өңірлік Травматология және ортопедия орталығын құру жоспарланып отыр.
Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, жаңа орталық ауыр жарақат алған науқастарға қабылдау бөліміндегі шұғыл көмектен бастап оңалту кезеңіне дейін барлық сатыда мамандандырылған және жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетеді.
№4 қалалық клиникалық аурухана – қаланың жетекші медициналық мекемелерінің бірі. Мұнда жыл сайын 19 мыңнан астам науқас ем қабылдап, 12 мыңға жуық ота жасалады. 2025 жылы ірі буындарды эндопротездеу бойынша 2 250 ота жасалған. Орталықты құруға дайындық аясында аурухананың қабылдау бөлімі жаңғыртылды.
– Жаңа орталықтың ашылуы медициналық көмектің көлемін кеңейтіп қана қоймай, елдің оңтүстік өңіріндегі травматологиялық қызметті үйлестіруді күшейтуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол мамандардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және білім беру бағыттарын дамыту міндетін де атқарады, - делінген хабарламада.
Жоба Алматы әкімдігінің, Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен жүзеге асырылады. Аталған бастама жарақаттану, жедел медициналық жәрдем қызметі және медициналық авиация мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесінде қаралды.
Академик Н.Д. Батпенов атындағы республикалық ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы бұл бастаманы қолдады. Мамандардың бағалауынша, №4 қалалық клиникалық аурухананың кадрлық әлеуеті мен материалдық-техникалық базасы қажетті талаптарға толық сәйкес келеді.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда онкология бойынша Құзырет орталығы іске қосылғанын хабарлағанбыз.