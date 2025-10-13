Алматыда полиция метродағы қауіпсіздік шараларын күшейтті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы метрополитенінде полицейлер жолаушыларды ақпараттандыру мен профилактикалық шараларды күшейтті.
Полиция бастамасымен метро вагондары мен станцияларында дыбыстық хабарламалар орнатылды.
Сонымен қатар бекеттер мен пойыз вагондарында метро ішіндегі мінез-құлық және қауіпсіздік ережелері туралы көрнекі ақпараттық жадынамалар орналастырылған. Онда эвакуация тәртібі мен төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар жөнінде нұсқаулықтар көрсетілген.
– Метрополитен – азаматтардың жаппай жүретін орны, мұнда әрбір адамның қауіпсіздігі барлығының тәртібіне байланысты. Полиция метро әкімшілігімен бірлесіп тұрақты түрде профилактикалық және түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Біздің мақсатымыз – тек қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету емес, сонымен қатар жолаушылар арасында қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру, - деді метрополитендегі полиция басқармасының бастығы Батыржан Әбдумасаров.
Полиция мұндай жұмыс тұрақты түрде жүргізілетінін, дыбыстық хабарламалар мен көрнекі материалдар құқық бұзушылықтың алдын алуға және түрлі оқыс оқиғаның қаупін азайтуға көмектесетінін атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін Алматы метросының бекеттерінде 2026 жылы турникеттер жаңартылып, жаңа электропойыздар алынатынын хабарлаған едік.
Ал Алматы метросы 30 қыркүйекте, «Қайрат» – «Реал Мадрид» матчы өткен күні 142 932 жолаушы тасымалдап, рекорд орнатты.