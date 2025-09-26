KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:47, 26 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Алматыда Рысқұлов даңғылын ұзарту үшін 180 жер телімі сатып алынды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда Рысқұлов даңғылы мен Жұбанов көшесі ұзартылады.

    Рысқұлов көшесі
    Фото: kolesa.kz

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, Рысқұлов даңғылын Оңғарсынова көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту жобасы тротуар мен веложолдары бар алты жолақты жолды қамтиды. Оның жалпы ұзындығы - 2,3 шақырым. Нысанның құрылысы үшін қажет 220 жер учаскесінің қазір 183-і сатып алынған.

    Сондай-ақ Жұбанов көшесін Момышұлы көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту үшін де жер учаскелерін сатып алу жұмыстары жүріп жатыр. Жолдың жалпы ұзындығы - 3,9 шақырым. Бүгінде 365 жер учаскесінің 120-сы сатып алынған.

    Бұған дейін Алматы қаласы әкімінің орынбасары Алмасхан Сматлаев мегаполистің Абай, Саин, Рысқұлов, Төле би және Жұбанов көшелерін ұзарту жұмыстарының нақты мерзімдерін атады:

    - Абай даңғылы (0,6км) мен Саин көшесін (3,2 км) ұзарту жұмыстары осы жылдың соңына дейін аяқталады;

    - Рысқұлов даңғылы (2,3 км) мен Төле би (4,5 км) көшесін ұзарту жұмыстары 2026 жылдың соңына дейін аяқталады;

    - Жұбанов көшесін (3,9 км) ұзарту жұмыстары 2027 жылдың соңына дейін аяқталады.

    Еске салайық, Алматыда Төле би көшесін ұзарту үшін 270 жер телімінің 211-і сатып алынды.

    Тегтер:
    Алматы Жол Жер мәселесі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар