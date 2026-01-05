KZ
    17:07, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда Роботтар фестивалі басталды

    АСТАНА. KAZINFORM —  Бүгін Алматы қаласында робототехника саласындағы ірі аймақтық іс-шаралардың бірі - Роботтар фестивалі Daryn FIRST Qualifier 2026 басталды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Алматыда Роботтар фестивалі басталды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Фестиваль оқушылардың инженерлік ойлауын, бағдарламалау дағдыларын, жобалық және командалық жұмыс мәдениетін дамытуға бағытталған.

    Алматыда Роботтар фестивалі басталды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Сайыс 4 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге өз қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. Аталған сайысқа 200-ге жуық команда, 1500-ден астам оқушы қатысып жатыр. 

    Алматыда Роботтар фестивалі басталды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Daryn FIRST Qualifier 2026 - оқушылар үшін тек жарыс алаңы ғана емес, STEM (ғылым, технология, инженерия және математика) бағытындағы білімді дамытуға, тәжірибе алмасуға және жасөспірімдердің кәсіби бағдарын қалыптастыруға арналған маңызды алаң.

    Алматыда Роботтар фестивалі басталды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Үш күнге созылатын сайыстың қорытындысы бойынша үздік командалар FIRST бағдарламасының келесі кезеңдеріне жолдама алады.

    Айта кетелік астаналық оқушы 1 минутта кубик рубик жинайтын робот жасап шығарған еді

