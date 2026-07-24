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    Алматыда Саин көшесінің ұзартылған бөлігімен жүретін автобустар көбейді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 25 шілдеден бастап № 61, № 218 және № 238 автобус бағыттарының қозғалыс сызбасы өзгереді.

    Алматыда Саин көшесінің ұзартылған бөлігімен жүретін автобустар көбейді
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Жол қозғалысы ұйымдастыру және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының мәліметінше, бұл шешім Саин көшесінің Рысқұлов даңғылынан Ақын Сара көшесіне дейінгі жаңа учаскесінде көлік қозғалысының ашылуына, сондай-ақ Рысқұлов даңғылынан Мұстафин көшесіне дейін қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақтың іске қосылуына байланысты қабылданған.

    — Өзгеріс қоғамдық көліктің қозғалыс жылдамдығы мен тұрақтылығын арттыруға, сондай-ақ жаңартылған көше-жол желісін тиімді пайдалануға бағытталған, — деп хабарлады ведомство.

    25 шілдеден бастап маршруттар төмендегі сызба бойынша қатынайды:

    № 218 маршрут

    • Оңтүстік бағытта: Мөңке би көшесі — Саин көшесі — Абай даңғылы — Яссауи көшесінен кейін кері бұрылу — Абай даңғылы — «Б. Момышұлы метро бекеті» соңғы аялдамасы.
    • Кері бағытта: «Б. Момышұлы метро бекеті» — Абай даңғылы — Саин көшесі — Мөңке би көшесі — әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

    № 238 маршрут

    • Оңтүстік бағытта: Саин көшесі — Төле би көшесі — «Автостанция» соңғы аялдамасы.
    • Кері бағытта: «Автостанция» — Төле би көшесі — Саин көшесінен кейін кері бұрылу — Төле би көшесі — Саин көшесі — әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

    № 61 маршрут

    • Оңтүстік бағытта: Абай даңғылы — Саин көшесі — әл-Фараби даңғылы — «Арман» автостанциясы соңғы аялдамасы.
    • Кері бағытта: «Арман» автостанциясы — Жароков көшесінің жолайырығы — әл-Фараби даңғылы — Саин көшесі — Абай даңғылы — әрі қарай қолданыстағы сызба бойынша.

    Еске салайық, бұған дейін Төле би көшесін ұзартуға байланысты автобус бағыттары өзгеретінін жазғанбыз.

    Қоғамдық көлік Көше Автобус Алматы Жол
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар