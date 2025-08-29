Алматыда салынуы тиіс жаңа-конгресс орталықтың құрылысы қай сатыда
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жаңа конгресс-орталық жобасы қандай сатыда?
2019 жылы «Алматы қаласын дамыту 50 драйвер-жобасы» аясында қалада заманауи конгресс-орталық салынатыны белгілі болды.
Жыл басында Алматының бұрынғы әкімі жаңа конгресс-орталықтың құрылысы неге басталмай тұрғанын түсіндірген болатын.
- Конгресс-орталық мемлекет иелігінде болады. Жерді белгіленген бағамен сатып аламыз. Оған келіспеген адамдардың сотқа шағымдануға құқығы бар. Бастысы жоба үшін қажетті жердің басым бөлігі қаланың иелігінде. Тек жобаны толық іске асыру үшін қосымша аумақты сатып алу қажет, - деді ол.
Алматы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының мәліметінше, конгресс-орталық Медеу ауданы: Жамақаев, Алдар көсе, 8-ші Гвардиялық дивизия, Шукшина көшелерінің шаршысында салынады. Қазіргі уақытта жоба қандай сатыда екенін және құрылыс үшін қанша жер телімі алынғанын нақтылау үшін қала әкімшілігіне сауал жолдадық.
Алматы қаласы жер қатынастары басқармасының жауабына сәйкес, нысанды 11,4 гектар аумақта салу жоспарланып отыр. Оның 9,3 гектары - мемлекеттік қордың жері болса, 2,1 гектар аумақ жеке тұлғалардан мәжбүрлі түрде алынады.
- Мәжбүрлеп иеліктен шығаруға жататын 28 жер учаскесінің 13-і сатып алынды. «Алматы қаласындағы Конгресс-холл» жобасы қаланы халықаралық конференциялар, мәдени іс-шаралар көрмелер мен концерттер өткізетін заманауи көпфункционалды залдармен қамтамасыз етуді көздейді. Сыйымдылығы 2 мың адам дейін болады, - делінген басқарма жауабында.
Ал қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы Конгресс-орталық құрылысына қажет құжаттама, сәулет-жоспарлау тапсырмасы және эскиздік жоба әзірге берілмегенін атап өтті.
Еске салайық, Алматыда 40 қабатты кешеннің құрылысы тоқтатылды.