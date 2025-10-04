KZ
    Алматыда сарбаз әскери бөлім ғимаратының үшінші қабатынан секіріп кетті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Әлеуметтік желіде әскери форма киген жігіттің жерде қансырап жатқан сәті түсірілген видео тарады. 

    Алматыда сарбаз әскери бөлім ғимаратының үшінші қабатынан секіріп кетті
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Куәгерлердің айтуынша, оқиға Алматыдағы Гоголь мен Масанчи көшелерінің қиылысында болған.

    Ақпаратты Ұлттық ұланының «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметі растады.

    Ресми мәлімет бойынша, 2025 жылғы 4 қазанда 5571 әскери бөлімінде мерзімді қызметтегі сарбаз үшінші қабаттан секіріп кеткен. Ол Алматы шұғыл медициналық жәрдем ауруханасына жеткізіліп, қажетті көмек көрсетіліп жатыр.

    — Дәрігерлер оған «бейімделу бұзылысы» диагнозын қойды. Сарбаз әскерге шақырылмас бұрын жақын туысынан айырылған және әскери-дәрігерлік комиссияның шешімін күтіп жүрген. Комиссия оның әскери қызметті жалғастыруға жарамдылығын анықтауға тиіс болған, — делінген ресми жауапта.

    Ұлттық ұланының «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының баспасөз қызметі сонымен бірге бейнебақылау камераларының жазбаларынан оқиғаға өзге адамдардың қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Қазір қызметтік тексеріс тағайындалып, мән-жай анықталып жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін Маңғыстауда өзіне жарақат салған сарбаз психикалық денсаулық орталығына жатқызылғанын жазған едік.

