Алматыда сот шешімімен тұрғын үйдің бір қабаты бұзылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері Шақшақ-Жәнібек көшесі, 3 мекенжайында орналасқан тұрғын үйдің үшінші қабатының бұзылғанын хабарлады.
Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесі (жеке тұлға) рұқсатсыз тұрғын үйді қайта жаңғыртып, жалпы аумағы шамамен 200 шаршы метр болатын үшінші қабатты салғаны анықталды.
– Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды белгіленген мерзімде жою туралы нұсқама берілді, - делінген хабарламада.
Меншік иесі нұсқама талаптарын орындамағандықтан, басқарма Медеу аудандық сотына үшінші қабатты бұзу туралы талап арыз берді.
– 2025 жылы 22 тамызда сот шешімімен талап арыз қанағаттандырылды. Сот шешімін орындау үшін меншік иесі нысанды бұза бастады, - деп хабарлады ведомство.
