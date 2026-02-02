KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:30, 02 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматыда сот шешімімен тұрғын үйдің бір қабаты бұзылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері Шақшақ-Жәнібек көшесі, 3 мекенжайында орналасқан тұрғын үйдің үшінші қабатының бұзылғанын хабарлады.

    үй бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесі (жеке тұлға) рұқсатсыз тұрғын үйді қайта жаңғыртып, жалпы аумағы шамамен 200 шаршы метр болатын үшінші қабатты салғаны анықталды.

    – Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды белгіленген мерзімде жою туралы нұсқама берілді, - делінген хабарламада.

    тұрғын үй бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Меншік иесі нұсқама талаптарын орындамағандықтан, басқарма Медеу аудандық сотына үшінші қабатты бұзу туралы талап арыз берді.

    – 2025 жылы 22 тамызда сот шешімімен талап арыз қанағаттандырылды. Сот шешімін орындау үшін меншік иесі нысанды бұза бастады, - деп хабарлады ведомство.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда «Мәдениет» шағынауданы, 185/8 мекенжайында орналасқан «Достар Делюкс» аз қабатты тұрғын үй кешенін бұзу жұмыстары басталғанын жазғанбыз.

    тұрғын үй бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

     

     

    Тегтер:
    Әкімдік Сот Тұрғын үй Заң және құқық
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар