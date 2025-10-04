KZ
    06:10, 04 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматыда тағы бір заңсыз коммерциялық нысан бұзылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда кеше, 2 қазанда Мақатаев көшесі, 4а мекенжайында орналасқан Taiyaki coffee дәмханасы бұзылды.

    заңсыз коммерциялық нысан
    Фото: Алматы қаласы әкімдігі

    Бұл туралы Алматының қала құрылысын бақылау басқармасы хабарлады.

    Ведомствоның мәліметінше, бұған дейін жүргізілген жоспардан тыс тексеріс барысында аталған нысан жеке тұлғаның иелігінде екені анықталған. Ол жобалық-сметалық құжаттамасыз, авторлық және техникалық қадағалаусыз салынып, пайдалануға қабылдау актісінсіз жұмыс істеп келген.

    – Нысан иесіне қатысты әкімшілік шара қолданылып, ғимаратты бұзу жөнінде нұсқама берілген. 29 қыркүйек күні иесі басқарманың нұсқамасын орындау аясында заңсыз құрылысты толықтай бұзды, - деп хабарлады Алматының қала құрылысын бақылау басқармасы.

    Еске салайық, бұған дейін сот шешімімен қала аумағындағы 33 заңсыз салынған нысан толық немесе жартылай бұзылғанын жазғанбыз.

    Сонымен қатар басқарманың талап-арызы бойынша тағы 64 нысанды бұзу қажет. Оларға қатысты сот шешімдері қазір қалалық Әділет департаментінде орындалу сатысында тұр.

