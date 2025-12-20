KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:57, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы тауларында жоғалып кеткен қыздың мәйіті табылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Бутаков сарқырамасы маңында жоғалып кеткен қыздың мәйіті табылды. 

    Алматыда тауларында жоғалып кеткен қыздың мәйіті табылды
    Фото: pexels

    Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, 19 желтоқсанда «102» қызметіне марқұмның туысы хабарласып, қыздың таулы аймаққа сноуборд тебуге кеткенін және содан кейін байланысқа шықпағанын айтқан.

    Ақпарат түсе салысымен ТЖМ-нің аумақтық бөлімшелерінің күштері мен құралдары, полиция қызметкерлері, Республикалық жедел-құтқару жасағының құтқарушылары, сондай-ақ еріктілер дереу жұмылдырылды. Оқиға орнында Алматы қаласы мен Алматы облысының жедел штабы құрылды.

    Іздеу-құтқару жұмыстары кезінде Бутаков сарқырамасы ауданынан әйел адамның мәйіті табылды. Кейін мәйітті теңіз деңгейінен 2 100 метр биіктіктен Бутаков шатқалындағы бақылау-құтқару бекетіне түсіріліп, полиция қызметкерлеріне тапсырылды.

    Сот-медициналық сараптама тағайындалды. Барлық қажетті сараптама аяқталғаннан кейін марқұмның жеке басы түпкілікті анықталады.

    Іздеу жұмыстарына барлығы 73 адам, 10 техника бірлігі, 5 ұшқышсыз ұшу аппараты және 3 кинологиялық есептоп тартылды.

    Айта кетелік Риддерде қарда жүретін техникамен тауға кетіп адасқан 9 адам құтқарылған еді

    Тегтер:
    Алматы Тау Жоғалған адам Полиция
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар