Алматыда түнгі клубтың аспазы есірткі таратты деген күдікке ілінді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда полиция қызметкерлері тұрғындардың жаппай демалыс орындарында психотроптық заттардың заңсыз айналымының жолын кесу мақсатында арнайы операция жүргізді.
Жедел іс-шаралар нәтижесінде қаланың ойын-сауық орындарының бірінде ас үй қызметкері есірткі заттарын таратты деген күдікпен жұмыс орнында ұсталды.
Полицияның мәлеметінше, санкцияланған жеке тінту барысында күдіктіден ұнтақ тәрізді заттар мен өзіне тән иісі бар өсімдік тектес масса тәркіленді. Аталған заттар психотроптық және есірткі құралдары болуы мүмкін деген болжаммен сараптамаға жіберілді.
Күдікті ұсталғаннан кейін полиция қызметкерлері оның тұрғылықты мекенжайы бойынша қосымша тінту шараларын жүргізді. Қазіргі уақытта күдікті қамауға алынды.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда интернеттен нұсқау алып, есірткі таратқан жас жігіт ұсталғанын хабарлағанбыз.