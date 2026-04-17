Алматыда Тұран өркениетін зерттейтін халықаралық зерттеу орталығы ашылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда Ұлттық ғылым академиясының жанынан «Ұлы дала: Тұран өркениеті» халықаралық зерттеу орталығы ресми ашылуы өтті. Ол Тұран университетінің базасында орналасқан.
ҰҒА мәліметіне сәйкес, орталықтың негізгі мақсаты – халықаралық зерттеу хабын қалыптастыру және халықаралық академиялық кеңістікті қамтитын көпдеңгейлі ғылыми желінің іргетасын қалау. Бастама алғаш рет 2025 жылдың желтоқсанында академиктермен өткен кездесуде ұсынылып, қысқа уақыт ішінде халықаралық зерттеу орталығына айналған.
- Ғылыми орталықта «Turan Civilization Digital Atlas» платформасы, цифрлық архивтер мен жаңа білім беру бағдарламалары арқылы GIS, жасанды интеллект және интерактивті картографияны гуманитарлық зерттеулерге енгізу көзделеді, бұл ғылыми нәтижелердің кең қолжетімділігін қамтамасыз етеді, - деді ҚР Президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев.
ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек «Ұлы дала: Тұран өркениеті» халықаралық зерттеу орталығының құрылуы – Ұлы даланы тұтас өркениеттік кеңістік ретінде ғылыми тұрғыдан зерделеуге, Орталық Еуразияның тарихи-мәдени мұрасын жаңаша пайымдауға және заманауи технологияларды гуманитарлық зерттеулермен ұштастыруға бағытталған маңызды қадам екенін атап өтті.
Іс-шараға Қырғыз Республикасы, Өзбекстан, Түрікменстан, Түркияның консулдары мен дипломатиялық өкілдері, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың өкілдері, жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың басшылары, академиктер мен жетекші сарапшылар қатысты.
