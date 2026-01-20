Алматыда тұрғын үйге заңсыз қосылған нысан бұзылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының қала құрылысы бақылау басқармасы Ақан Сері көшесі, 18-үй мекенжайында орналасқан нысанның сүрілгені туралы хабарлады.
Жоспардан тыс жүргізілген тексеру барысында аталған қосалқы нысанның рұқсатсыз салынғаны анықталды.
Нысан иесіне (жеке тұлғаға) қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілді.
– 2025 жылы 9 қазанда Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың қаулысымен нысан иесі кінәлі деп танылып, заңсыз салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы шешім шығарылды, - делінген хабарламада.
Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, бірер күн бұрын қосалқы нысанды бұзу жұмыстары сот шешімін орындау мақсатында басталған.
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Осипенко көшесінде орналасқан іргетас үстіне металл құрылымнан салынған қосымша құрылыс бұзылғанын жазғанбыз.