    15:41, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыда тұрғындар таңдаған 32 жоба жүзеге асырылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Өңірлік коммуникациялар қызметінде Түрксіб ауданының әкімі Бақытжан Ақжаров 2025 жылы «Халық қатысатын бюджет» бағдарламасы аясында қоғамдық кеңістікті дамытатын 32 жобаның іске асырылғанын хабарлады.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Биыл аудан аумағында:

    — 7 жаңа келбетке ие болған алаңқай,
    — 6 жаңа жаяу жүргіншілер аймағы,
    — 6 абаттанған аула аумағы,
    — 6 автоматты суару жүйесі,
    — 3 балалар мен спорт алаңдары,
    — 4 сыртқы жарықтандыру желісі пайда болды.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Әкімнің айтуынша, тұрғындар ауданның дамуына қолдау білдіріп отыр. Қазір 2026 жылға 359 рекордтық өтініш түскен, бұл турксібтіктердің белсенді бола түсіп, бағдарламаға үлкен сенім артып отырғанын көрсетеді.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Айта кетейік, Алматыда коммуналдық төлем бойынша тағы бір қызметті онлайн орындауға болады.

    Фото: Алматы әкімдігі

     

