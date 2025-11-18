15:41, 18 Қараша 2025 | GMT +5
Алматыда тұрғындар таңдаған 32 жоба жүзеге асырылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Өңірлік коммуникациялар қызметінде Түрксіб ауданының әкімі Бақытжан Ақжаров 2025 жылы «Халық қатысатын бюджет» бағдарламасы аясында қоғамдық кеңістікті дамытатын 32 жобаның іске асырылғанын хабарлады.
Биыл аудан аумағында:
— 7 жаңа келбетке ие болған алаңқай,
— 6 жаңа жаяу жүргіншілер аймағы,
— 6 абаттанған аула аумағы,
— 6 автоматты суару жүйесі,
— 3 балалар мен спорт алаңдары,
— 4 сыртқы жарықтандыру желісі пайда болды.
Әкімнің айтуынша, тұрғындар ауданның дамуына қолдау білдіріп отыр. Қазір 2026 жылға 359 рекордтық өтініш түскен, бұл турксібтіктердің белсенді бола түсіп, бағдарламаға үлкен сенім артып отырғанын көрсетеді.
