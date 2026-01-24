Алматыда тұрғындарды электрошокермен қорқытқан ер адам жазаланды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қоғамдық орындарда электрошокерді қолдану арқылы айналасындағыларды қорқытқан 34 жастағы қала тұрғыны жауапкершілікке тартылды.
Полиция қызметкерлерінің хабарлауынша, ер адам электрошокерді адамдарға тікелей қолданбағанымен, оны түрлі заттарға пайдаланып, қауіп төндіретін жағдай жасап, өтіп бара жатқандарды қорқытқан. Бұл әрекет қоғамдық тәртіпті бұзу ретінде тіркелді.
Бұл дерек бойынша ол ұсақ бұзақылық және арнайы құралдарды заңсыз қолдану фактілері бойынша жауапқа тартылды. Мамандандырылған аудандық әкімшілік соттың шешімімен құқық бұзушы кінәлі деп танылып, 10 тәулікке қамалды.
Полиция өкілдері азаматтарға қауіп төндіретін немесе қорқытатын кез келген әрекетке құқықтық тұрғыда баға берілетінін атап өтті.
– Электрошокер тікелей адамға қолданылмаса да, оны қоғамдық орындарда көрсету мен пайдалану айналадағылардың үрейіне, дүрбелеңге себеп болуы мүмкін. Мұндай әрекеттер қоғамдық тәртіпті бұзу болып есептеледі және жауапкершілікке әкеледі. Азаматтарды тәртіп нормаларын сақтауға үндейміз, - деді Алматы полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Асхат Құлбаев.
Еске салайық, бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны электрошокер үшін әкімшілік жазаға тартылғанын хабарлағанбыз.