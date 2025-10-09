KZ
    Алматыда үш автобустың бағыты уақытша өзгереді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 9 қазаннан бастап Нұркент ықшамауданында және Алмалыбақ ауылында жолдардың жабылуына байланысты бірнеше автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді.

    Алматыда үш автобустың бағыты уақытша өзгереді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қалалық көлік холдингінің хабарлауынша, № 78, № 105 және № 109 бағыттарға қатысты болады.

    № 105-бағыт.

    Оңтүстік бағытта автобустар Момышұлы көшесімен жүріп, Нұркент ықшамауданына кірмейді, әрі қарай әдеттегі сызба бойынша қозғалады.
    Кері бағыттағы қозғалыс өзгеріссіз қалады.

    № 109-бағыт.

    Оңтүстік бағытта: Момышұлы көшесі — Универсиада көшесі — Рысқұлов даңғылы (солтүстік бағытқа бұрылыс) — Универсиада көшесі — Момышұлы көшесі, әрі қарай қалыпты бағытпен жүреді.

    Кері бағыт — өзгеріссіз.

    № 78-бағыт.

    Батыс бағытта: М36 тасжолы — 19 шақырымдағы бұрылыс — Шегебаев көшесі — Талғат Тегіс көшесі, әрі қарай сызба бойынша.
    Кері бағытта: Талғат Тегіс көшесі — Шегебаев көшесі — М36 тасжолы (шығыс бағытқа бұрылыс), әрі қарай қалыпты бағытпен жүреді.

    Аталған өзгерістер уақытша енгізіледі.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда жаңа автобус парктері салынып, газ толтыру компрессорлық станциялары ашылатынын жазған едік.

