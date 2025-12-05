Алматыда арызданушыға тиесілі 370 млн теңгені иемденіп алған сот орындаушысы сотталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жеке сот орындашы өндіріп алынған қаражатты иемденіп, аса ірі көлемдегі алаяқтық жасағаны үшін сотталды.
Қала прокуратурасының жүргізген тексеруі барысында тәртіп бұзу фактілері анықталды.
— Жеке сот орындаушысы өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, өндіріп алушыларға тиесілі 370 миллион теңгеден астам қаржыны иемденіп алғаны, сондай-ақ Range Rover автокөлігін заңсыз иемденіп, 19 миллион теңгеден астам шығын келтіргені анықталды, — делінген хабарламада.
Алмалы аудандық сотының үкімімен жеке сот орындаушысының қылмыстық жолмен тапқан мүлкі тәркіленіп, 8 жылға бас бостандығынан және сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығынан айырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетелік Астанада жеке сот орындаушылар жеке табыс салығын төлемей келген.