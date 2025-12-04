KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:33, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астанада жеке сот орындаушылар жеке табыс салығын төлемей келген

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада жеке сот орындаушылардың салықтан жалтару фактілері анықталды. Тексерістен кейін мемлекет пайдасына 40 млн теңгеге жуық қаражат өндірілді, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратурасының баспасөз қызметі.

    ЧСИ
    Фото: gov.kz

    Нұра ауданының прокуратурасы жеке сот орындаушылардың салық төлеу мәселесі бойынша талдау жүргізді.

    — 30 жеке сот орындаушы жеке табыс салығын кем көрсеткендігі, ал 26 мүлдем төлемегендігі анықталды. Қадағалау актісімен мемлекет пайдасына 40 млн теңгеге жуық ақша өндірілді, — делінген хабарламада.

    Ведомство атап өткендей, бұл бағытта жұмыс жалғасатын болады.

    Бұдан бұрын Әділет министрлігі алимент өндіру көрсеткішін жақсарту үшін сот орындаушыларына қойылатын талаптарды қатаңдатпақшы екенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Салық Астана Сот орындаушы Прокуратура
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар