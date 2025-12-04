Әділет министрлігі сот орындаушыларына талапты қатаңдатпақ
АСТАНА. KAZINFORM — Әділет министрлігі алимент өндіру көрсеткішін жақсарту үшін сот орындаушыларына қойылатын талаптарды қатаңдатпақ. Бұл туралы Әділет вице-министрі Лаура Мерсалимова айтты.
Сенаттың жалпы отырысынан кейін БАҚ өкілдерінің сауалына жауап берген вице-министрдің айтуынша, Әділет министрлігі алимент өндіру көрсеткішін жақсарту үшін үнемі жүйелі шараларды қабылдап келеді.
— Қазіргі уақытта Мәжіліс сот-атқарушылық өндірісті жетілдіруге бағытталған заң жобасын қарастырып жатыр. Сот орындаушыларына талап қатаңдатылатын болады. Мұнан бөлек, Әділет министрлігі реттелетін барлық саланы цифрландыру бойынша белсенді іс-шараларды жүзеге асыруда, — деді ол.
Таяуда Әділет министрлігінің Мәжбүрлеп орындату комитеті соңғы уақытта өзін сот орындаушысы ретінде таныстырып, министрліктің эмблемасын заңсыз пайдаланатын жағдайлар жиілегенін ескерткен еді.