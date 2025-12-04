KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:26, 04 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Әділет министрлігі сот орындаушыларына талапты қатаңдатпақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Әділет министрлігі алимент өндіру көрсеткішін жақсарту үшін сот орындаушыларына қойылатын талаптарды қатаңдатпақ. Бұл туралы Әділет вице-министрі Лаура Мерсалимова айтты. 

    Фото: pexels.com

    Сенаттың жалпы отырысынан кейін БАҚ өкілдерінің сауалына жауап берген вице-министрдің айтуынша, Әділет министрлігі алимент өндіру көрсеткішін жақсарту үшін үнемі жүйелі шараларды қабылдап келеді. 

    — Қазіргі уақытта Мәжіліс сот-атқарушылық өндірісті жетілдіруге бағытталған заң жобасын қарастырып жатыр. Сот орындаушыларына талап қатаңдатылатын болады. Мұнан бөлек, Әділет министрлігі реттелетін барлық саланы цифрландыру бойынша белсенді іс-шараларды жүзеге асыруда, — деді ол.

    Таяуда Әділет министрлігінің Мәжбүрлеп орындату комитеті соңғы уақытта өзін сот орындаушысы ретінде таныстырып, министрліктің эмблемасын заңсыз пайдаланатын жағдайлар жиілегенін ескерткен еді.

    Тегтер:
    Сот орындаушы Заң ҚР Әділет министрлігі Сенат
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
