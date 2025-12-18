KZ
    Алматыда заңсыз салынған базар бұзылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда сот шешімімен Рысқұлов даңғылы, 420 мекенжайында орналасқан «Үміт» базары бұзылып жатыр. Бұл туралы Алматының қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты.

    бұзылды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Бұған дейін жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесіне тиісті құжаттарының болмауына байланысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілген.

    базар
    Фото: Алматы әкімдігі

    – 2025 жылғы 22 шілдеде басқарма аталған нысанды бұзу туралы талап-арызды Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жолдады. 2025 жылғы 27 тамызда сот басқарманың талабын қанағаттандырды, - делінген хабарламада.

    Сот шешімін орындау аясында меншік иесі ғимаратты өз еркімен бұзуды бастады.

    базар
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда заңсыз салынған екі қабатты ғимарат бұзылып жатқанын хабарлаған едік.

     

    Алматы Базар Алматы облысы
