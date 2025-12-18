Алматыда заңсыз салынған базар бұзылып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда сот шешімімен Рысқұлов даңғылы, 420 мекенжайында орналасқан «Үміт» базары бұзылып жатыр. Бұл туралы Алматының қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты.
Бұған дейін жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесіне тиісті құжаттарының болмауына байланысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілген.
– 2025 жылғы 22 шілдеде басқарма аталған нысанды бұзу туралы талап-арызды Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жолдады. 2025 жылғы 27 тамызда сот басқарманың талабын қанағаттандырды, - делінген хабарламада.
Сот шешімін орындау аясында меншік иесі ғимаратты өз еркімен бұзуды бастады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда заңсыз салынған екі қабатты ғимарат бұзылып жатқанын хабарлаған едік.