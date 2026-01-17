KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    02:07, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда заңсыз жұмыс істеп келген 11 шетелдік азамат елден шығарылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы көші-қон қызметінің қызметкерлері заңсыз еңбек еткен, сондай-ақ қала аумағында тиісті құжаттарсыз жүрген шетелдік азаматтарды анықтады.

    Алматы көші-қон қызметінің қызметкерлері заңсыз еңбек еткен, сондай-ақ қала аумағында тиісті құжаттарсыз жүрген шетелдік азаматтарды анықтады.
    Фото: Алматы полициясы

    Полицияның мәліметінше, құқық бұзушылардың бір бөлігі қабылдау-тарату орнына жеткізіліп, бірқатар факті бойынша әкімшілік ықпал ету шаралары қолданылды.

    Екі күннің ішінде көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 60-тан астам адам жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 11 шетелдік азамат Қазақстан аумағынан шығарылды.

    Сонымен қатар тіркеусіз немесе жеке басын куәландыратын құжаттарсыз тұрған тұлғалар, сондай-ақ шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларын бұзған жұмыс берушілер анықталды.

    Жүргізілген іс-шара бір аудан аумағында өткізілді. Полиция алдағы уақытта мұндай тексерулер қаладағы барлық ауданда кезең-кезеңімен ұйымдастырылатынын мәлімдеді.

    Еске салайық, бұған дейін ШҚО-да қос азаматтықпен жүрген 11 адам елден шығарылғанын жазғанбыз.

