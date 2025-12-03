KZ
    Алматыда жаңа үйдің тұрғындары жөндеу жұмыстарын бастай алмай отыр: әкімдік не дейді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жаңадан салынған Buta Legend тұрғын үй кешені төңірегінде дау күшейді. Пәтер иелері төрт айдан бері жөндеу жұмыстарын бастай алмай отырғанына шағымданды.

    тұрғын үй
    Фото: 2гис

    Әлеуметтік желідегі жазба авторының айтуынша, тұрғындар кілтті қыркүйек айында алғанымен, төрт айдан бері үйде көптеген кемшілік анықталған және нысан қоныстануға толыққанды дайын емес.

    – 1 желтоқсанға дейін үйде әлі де жылыту жүйесі қосылмаған. Бізге пәтерлерді комфорт+ деп сатты, бірақ іс жүзінде мүлдем олай емес. Ең басты сұрақ – бұл үй қалай пайдалануға берілді? - деп жазды ол.

    Алматы әкімдігі бұл тұрғын үй кешеніндегі жағдайға қатысты ресми ақпарат таратты.

    Алматының қала құрылысын бақылау басқармасы Buta Legend тұрғын үй кешенін салуға қатысы бар барлық тарапқа – тапсырыс беруші Buta Legend ЖШС, мердігер Buta Group ЖШС, авторлық қадағалау жүргізуші BNK АрхПроект ЖШС және техникалық қадағалаушы «Экспертный дом» ЖШС-не жоспардан тыс тексеріс жүргізді.

    Нәтижесінде нысанда көріктендіру және көгалдандыру жұмыстары аяқталмағаны, 3, 5, 6, 7, 8, 9-блоктарда ішкі әрлеу жұмыстары бітпегені, лифтілер орнатылмағаны, сондай-ақ жылу және ыстық су жүйелері қосылмағаны анықталды.

    – 2025 жылы 21 қазанда басқарма Buta Legend тұрғын үй кешенін салуға қатысқан барлық тарапқа ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 318-бабы бойынша әкімшілік шара қолданды, сондай-ақ тапсырыс беруші мен мердігерге аталған кемшіліктерді жою бойынша нұсқама берілді, - делінген хабарламада.

    Қазіргі уақытта инженерлік желілер бойынша барлық қажетті дайындық актісі алынған.

    – Жылу, су және электрмен жабдықтау инфрақұрылымы қосылып, қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Жеделсаты жабдықтарын орнату және көріктендіру бойынша жұмыстар жалғасып жатыр, - деп хабарлады әкімдіктің баспасөз қызметі.

    Әкімдік қазіргі уақытта тұрғындар пәтеріне жөндеу жұмыстарын кедергісіз бастай алатынын мәлімдеді.

    Еске салайық, бұған дейін алматылықтар қандай мәселе бойынша жиі шағым түсіретінін жазғанбыз.

