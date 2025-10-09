KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:58, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматыда жекеменшік мектеп лицензиясына қатысты дау туындады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында Оқу-ағарту министрлігінің өңірлік департаменті жекеменшік мектепке қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізіп жатыр. 

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Әлеуметтік желіде Алматыдағы Baiterek Science & Technology School мектебі 1,5 айдан бері лицензиясыз жұмыс істеп келе жатқаны туралы ақпарат тарады. 

    Алматы қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті бұл мектепке қатысты тексеру жүргізіліп жатқанын растады.

    – Қазіргі уақытта Алматы қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті «Baiterek School of Science and Technology» ЖШС-іне қатысты лицензиясыз білім беру қызметін жүзеге асыру фактісі бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізіп жатыр. Оның қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылданады, - деп мәлімдеді Оқу-ағарту министрлігінің департаменті.

    Ведомство заң бойынша білім беру қызметі міндетті түрде лицензия берілгеннен кейін басталуы тиіс екенін мәлімдеді.

    – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» заңнамаға және Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 40-бабына сәйкес, білім беру қызметі міндетті түрде лицензиялануға жатады. Оқыту қызметін лицензиясыз жүргізу – заң бұзушылыққа жатады және әкімшілік жауапкершілікке әкеледі, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бұған дейін жекеменшік мектептердің тағдырын жергілікті мәслихаттар шешетінін жазғанбыз.

