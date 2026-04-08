Алматыда Жетісу көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Жетісу көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Атап айтқанда, 8 сәуір күні сағат 8:00-ден 20 сәуір күні сағат 8:00-ге дейін Мақатаев көшесінен Янушкевич көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс ішінара шектеледі.
– Жөндеу жүргізіліп жатқан аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Жүргізушілерден бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, – делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Жамақаев және Зенков көшелерінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылатынын хабарлаған едік.
Ал оның алдында Строительная көшесінде қозғалыс жазға дейін шектелетінін жаздық.