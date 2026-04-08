    04:31, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматыда Жетісу көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Жетісу көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

    Фото: ortcom.kz

    Атап айтқанда, 8 сәуір күні сағат 8:00-ден 20 сәуір күні сағат 8:00-ге дейін Мақатаев көшесінен Янушкевич көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс ішінара шектеледі.

    – Жөндеу жүргізіліп жатқан аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Жүргізушілерден бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, – делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Жамақаев және Зенков көшелерінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылатынын хабарлаған едік.

    Ал оның алдында Строительная көшесінде қозғалыс жазға дейін шектелетінін жаздық.

    Тегтер:
    Көше Алматы Құрылыс Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Мейірман Лес
