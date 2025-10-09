Алматыда жылу желілерін онлайн бақылайтын «ақылды» жүйе енгізілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 2025-2026 жылғы жылыту маусымы басталды. Биыл қала тарихында алғаш рет жылу желілерінің жұмысын цифрлық жүйе арқылы онлайн режимде бақылау қолға алынды.
Бұл туралы қалалық энергетика және сумен жабдықтау басқармасының басшысы Нұрбақыт Серікбай айтты. Оның сөзінше, «Алматытеплокоммунэнерго» ЖШС нысандарында қысым мен температураны нақты уақыт режимінде қадағалайтын пилоттық жоба іске қосылған.
– Ендігі уақытта біз апатпен күресіп қана қоймай, олардың алдын ала бастаймыз. Жүйе температура, қысым және жылу тасымалдағыштың шығынын тіркеп, деректі диспетчерлік орталыққа жібереді. Осылайша, ақауды тұрғындарға сездірмей, жоюға мүмкіндік туады, - деді Нұрбақыт Серікбай Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте.
Маманның айтуынша, жаңа жүйе арқылы коммуналдық қызметтер кез келген ауытқуды онлайн бақылап, апатты жағдайларды алдын ала анықтай алады. Бұл қаладағы инженерлік инфрақұрылымды «ақылды басқаруға» көшу жолындағы алғашқы қадам болмақ.
Сонымен қатар Алматыда жылу шаруашылығын жаңғырту жұмыстарының ең ірі кезеңі де аяқталып қалды. «Алматы қаласын дамыту жол картасы» аясында 17 қазандық жөнделіп, жаңартылды. Бұл қаладағы барлық нысандардың шамамен 20%-ы.
Жөндеу жұмыстары Түрксіб, Медеу, Алатау және Жетісу аудандарында жүргізілді. Ескірген жабдықтар ауыстырылып, басқару жүйелері жаңартылды, жаңа деаэраторлар, сорғылар мен аккумуляторлық бактар орнатылды. Кейбір аудандарда заманауи қазандық ғимараттары салынды.
– Басты мақсатымыз – қала тұрғындарын сенімді, қауіпсіз және тиімді жылумен қамтамасыз ету, - деді басқарма басшысы.
2026 жылы тағы 20 қазандықты жаңарту жоспарланып отыр. Ал 2030 жылға дейін 61 нысан толық жаңғыртылмақ. Сарапшылардың бағалауынша, бұл шаралар жылу жүйесінің қуатын үнемдеп, сенімділігін арттырып қана қоймай, қаланың экологиялық жүктемесін де азайтады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда 8 қазаннан бастап әлеуметтік нысандарға жылу берілетінін хабарлағанбыз.
Жылыту маусымын әдеттегіден ертерек бастау туралы шешім ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты қабылданды.