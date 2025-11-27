Алматыда жылу жүйелерін цифрландыру жұмысы 2026 жылы басталады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда келесі жылы цифрландыру бағытында тағы бір жоба қолға алынады.
Жыл басында Алматының экс-әкімі Ерболат Досаев 2025–2026 жылдардың ішінде жылу жүйесін цифрландыру жоспарланғанын айтқан болатын.
Алайда агенттік сауалына жауап берген «Алматы жылу желілері» ЖШС 2025 жылы бұл бағытта жұмысын жүргізілмегенін хабарлады.
Компания жауабына сәйкес, Алматы қаласының жылумен жабдықтау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыру мақсатында жылу жүйелерін толық цифрландыру жобасын 2026 жылы басталады. Қазір Алматы қаласы цифрландыру басқармасына тиісті өтінімдер жіберілген.
Жобаны іске асыру жұмысы екі кезеңге бөлінеді. Бірінші — жобалау кезеңі. Келесі жылдың ішінде техникалық құжаттама әзірленіп, оңтайлы цифрлық шешімдер таңдалады және бейімделеді. Болашақ автоматтандырылған басқару және мониторинг жүргізу жүйесінің архитектурасы пысықталады.
Одан кейінгі жылдар — жобаны іске асыру кезеңі болады. Алайда компания бұл жұмыстардың нақты мерзімін хабарлаған жоқ. Себебі ол жобалау сәтті аяқталғаннан кейін басталады. Аталған кезеңде әзірленген жүйелерді тікелей енгізу басталады.
Оның ішінде:
— жылу жүйелерінің жай-күйін нақты уақыт режимінде жедел бақылау;
— ықтимал ақаулықтарды диагностикалау мен болжаудың дәлдігін арттыру;
— апаттық жағдайларда әрекет ету мен апатты жоюға кететін уақытты азайту.
— Цифрландыру — заманауи, интеллектуалды және тұрақты жылумен жабдықтау жүйесін құруға апаратын басты қадам. Бұл жобаны іске асырудың жылу жүйелерінің жұмысын әлемдік стандарттарға сай келетін сапасы жағынан жаңа деңгейге шығаратынына сенімдіміз, — деп хабарлады «Алматы жылу желілері» ЖШС.
Еске салайық, бұған дейін Алматының цифрлық егізін әзірлеу жобасы алдағы уақытта басталатынын жазғанбыз. Оны Қытай агенттігі қаржыландыруы мүмкін.