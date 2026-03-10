Алматыда жүздеген автобус ауа сапасын бұзуға себепші
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Eco Almaty мобильді экологиялық зертханалары қоғамдық көліктің атмосфераға бөлетін шығарындыларының деңгейін тексеруді жалғастырып жатыр.
2026 жылы 5 наурызда мамандар «Досчан-М» автопаркінің автобустарына мониторинг жүргізді. Барлығы 87 автобус тексерілді. Өлшеу нәтижесінде дизель отынымен жүретін 26 автобуста уыттылық нормативтерінің шектен асқаны анықталды.
Сонымен қатар КАП-3 және КАП-6 автобус парктерінде каталитикалық түрлендіргіштері жоқ 85 автобус анықталды.
— Жалпы, қала бойынша 2025 жылдың соңында уыттылық нормасы асып кеткен 250-ден астам автобус тіркелген, — делінген хабарламада.
Қала әкімдігі қоғамдық көлікті тексеру жұмыстары жалғасып жатқанын мәлімдеді. Бұл шаралар экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге және қаладағы атмосфералық ауаны ластайтын зиянды шығарындыларды азайтуға бағытталған.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда ақпан айында 600-ден астам автокөлік экологиялық норманы бұзғанын хабарлағанбыз.