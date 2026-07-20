Алматыдағы аптап ыстық рекорд жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM — Алматыда бірнеше күн бойы қалыптан тыс жоғары температура байқалды. 16-18 шілде аралығында қала температура рекордын жаңартты.
Алматы және Алматы облысы бойынша метеорологиялық болжам департаментінің басшысы Дәулет Кисебаевтың айтуынша, 16 шілдеде мегаполисте ең жоғары температура 38,0 градус Цельсийге жетті. Сол күнге дейінгі рекорд 1976 жылы 36,1 градус Цельсий болды.
Келесі күні, 17 шілдеде, температура 39,2 градус Цельсийге жетті, бұл 1945 жылы орнатылған бұрынғы 37,4 градус Цельсийден асып түсті. Осылайша, жаңа рекорд алдыңғы рекордтан 1,8 градусқа жоғары болды.
18 шілдеде сынап бағанасы 40,0 градус Цельсийге дейін көтерілді. Бұл да сол күнгі жаңа температура рекорды болды. Алдыңғы максимум — 39,7 градус Цельсий — 1997 жылдың 18 шілдесінде тіркелген.
19 шілдеде температура 41,2 градус Цельсийге жетті. Алайда, сол күнгі рекорд сақталды: 1997 жылдың 19 шілдесінде Алматыда 41,7 градус Цельсий тіркелді.
Дәулет Кисебаевтың айтуынша, Алматыдағы абсолютті максималды температура 1983 жылы, ауа 43,4 градус Цельсийге дейін ысыған кезде тіркелген.
Бұған дейін Қазгидромет шілде айында ауа температурасы +45 градусқа дейін жететінін ескерткен.