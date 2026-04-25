Алматыдағы айналма теміржол жүктемені 40%-ға азайтты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан көлік саласында транзиттік-логистикалық әлеуетті дамыту бағытындағы жұмыстарды күшейтіп жатыр. Осы мақсатта Көлік министрлігінің басшылығы Алматы қаласындағы негізгі инфрақұрылымдық жобалардың іске асырылу барысын тексерді.
Жұмыс сапары аясында өткен көшпелі кеңесте «Алтынкөл – Жетіген» теміржол учаскесін жаңғырту және Алматы станциясын айналып өтетін теміржол желісін салу жобаларының орындалу барысы қаралды.
– Ұзындығы 293 км болатын «Алтынкөл – Жетіген» учаскесінде негізгі құрылыс жұмыстары аяқталды. Жобаны іске асыру нәтижесінде өткізу қабілеті тәулігіне 18 жұп пойыздан 33 жұп пойызға дейін артты. Бұл қозғалыс қауіпсіздігі мен тиімділігін едәуір жақсартты, – делінген хабарламада.
Алматы станциясын айналып өтетін ұзындығы 74,5 км теміржол желісі 2025 жылдың желтоқсанында іске қосылған. Бүгінде ол арқылы 150 мың тоннадан астам жүк тасымалданған.
– Жаңа желі Алматы теміржол торабына түсетін жүктемені 40%-ға азайтып, жүк жеткізу мерзімін бір тәулікке дейін қысқартуға мүмкіндік берді. Нысан толық іске қосылғаннан кейін 300-ден астам тұрақты жұмыс орны ашылады, – деп хабарлады министрлік.
Сонымен қатар «Zhetysu» логистикалық терминалының құрылысы да аяқталуға жақын. Жобаның қуаттылығы жылына 115 мың контейнерді (ДФЭ) құрайды. Терминалды пайдалануға беру 2026 жылдың мамырына жоспарланған.
Алматы-1 теміржол вокзалын жаңғырту жұмыстары да жалғасуда. Жоба аясында ғимарат заманауи инженерлік жүйелермен, күту залдарымен және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған инфрақұрылыммен жабдықталады.
Сапар қорытындысы бойынша жауапты органдарға жобаларды белгіленген мерзімде аяқтау және транзиттік тасымал көлемін 2026 жылы 55 млн тоннаға жеткізу жөніндегі тапсырманы орындау үшін жұмыс қарқынын күшейту тапсырылды.
Айта кетейік, аталған жобалар Қазақстанның халықаралық көлік дәліздеріндегі рөлін күшейтіп, елді ірі логистикалық хабқа айналдыруға бағытталған.
Бұған дейін «Астана-Технополис» арнайы экономикалық аймағында логистикалық парк құрылатыны хабарланды.