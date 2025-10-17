Алматыдағы бала өлімі: марқұмның анасы аурухана қызметін тексеруді талап етті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда бала өлімінен кейін марқұмның анасы қалалық балалар инфекциялық ауруханасының қызметіне жоспардан тыс тексеріс жүргізуді сұрады.
Әлеуметтік желіде тараған видеода әйел адам Алматы клиникалық балалар инфекциялық ауруханасы дәрігерлерін «немқұрайдылық танытты» деп айыптады.
Оның айтуынша, бала 1-5 қазан аралығында іші ауырсынып, құса бастаған соң ауруханаға жатқызылған. Ол осы уақыт аралығында несеп пен нәжіс шығармаған, ал 6 қазанда жағдайы күрт нашарлап, жансақтау бөліміне ауыстырылғанымен, бала қайтыс болған.
– Өлім туралы куәлікте баланың қазасына түйнек (ішектердің түйіліп қалуы) себеп болғаны көрсетілген. Бұл – дер кезінде және сапалы тексеру жүргізілген жағдайда емделетін диагноз. Осыған байланысты Алматы клиникалық балалар инфекциялық ауруханасының қызметіне жоспардан тыс тексеріс жүргізуді сұраймыз, - деді адвокат Аида Қуандықова.
Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы оқиғаға қатысты түсінік берді.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаментіне тексеріс жүргізу туралы ресми хат жолданған.
– Оқиғаға объективті және жан-жақты баға беру үшін ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы бойынша департаментіне тексеріс жүргізу жөнінде хат жолданды. Оның нақты себептері мен мән-жайы тексеріс қорытындысынан және сот-медициналық сараптамасы аяқталғаннан кейін белгілі болады, - делінген Алматы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ресми жауабында.
Еске салайық, бұған дейін Қостанай облысында мобильді топтан медициналық көмек алған науқастың өліміне байланысты тергеу басталғанын жазғанбыз.