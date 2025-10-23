Алматыдағы кептеліске мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс уақытының өзгеруі қалай әсер етті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыдағы мемлекеттік қызметкерлер күзден бері жұмыс күнін бұрынғыдан ертерек, сағат 8:30-да бастап жүр. Қалалық полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек бұл өзгерістің жолдағы жағдайға әсері туралы айтты.
Алматы әкімдігі биыл қыркүйекте жолдағы кептелісті азайту үшін бірқатар шара қабылдады. Соның ішінде жұмыс кестесін өзгерту және кейбір қызметкерлерді қашықтан жұмыс істеуге көшіру де болды. Бұған дейін мемлекеттік органдар сағат 9:00-де жұмысын бастаса, енді бұл уақыт 8:30-ға ауысты. Сонымен қатар түскі үзіліс ұзақтығы 1 сағаттан 1,5 сағатқа дейін ұзарды.
Журналистер Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте полиция өкілінен бұл шаралардың қаладағы жол қозғалысына әсері туралы сұрады.
– Жағдай өзгерген жоқ, - деп жауап берді Салтанат Әзірбек.
Оның айтуынша, жолдағы кептеліске көбіне жұмысқа баратындар емес, оқушылар мен студенттердің қозғалысы әсер етіп отыр. Оқу жылы басталғалы көлік саны да көбейген.
Полицияның мәліметінше, Алматыда 600 мыңнан астам көлік тіркелген, ал күн сайын қалаға 400 мыңға жуық автомобиль жақын маңдағы өңірлерден келіп кіреді. Осылайша, мегаполистегі жолдарда тәулігіне 1 миллионға жуық көлік қозғалады, бұл жол инфрақұрылымына айтарлықтай салмақ түсіреді.
– Полиция жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараны қабылдап отыр. Таңертең және кешкі қарбалас уақытта патрульдік экипаждар жол қозғалысын қолмен басқарады. Бұл, әсіресе, шығыс-батыс бағытындағы магистральдарда аса маңызды, - деді Салтанат Әзірбек.
Еске салайық, Алматы әкімінің қаулысымен қыркүйек айының басында жергілікті атқарушы органдардың жұмыс уақыты ресми түрде өзгерген еді. Сонымен қатар әкімдік депутаттардың бастамасын қолдап, жеке компания қызметкерлеріне қашықтан жұмыс істеу форматын енгізуді ұсынды. Ал жоғары оқу орындары мен колледждерге сабақтың басталатын уақытын 8:00 бен 10:00 аралығында әртүрлі етіп белгілеу ұсынылды.