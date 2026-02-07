Алматыдағы қоғамдық көліктерде бірыңғай жаңа төлем жүйесі енгізіледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қоғамдық көлікке арналған Avtobys цифрлық жолақы төлеу жүйесін кезең-кезеңімен енгізу басталады. Бұл – Қазақстан мен Қырғызстанның 24 қаласында жұмыс істеп тұрған, қоғамдық көлікке арналған заманауи шешім.
Жүйені отандық Innoforce технологиялық холдингі әзірлеген және Алматыда қалалық көлік жүйесін цифрлық басқаруға көшу аясында енгізіліп жатыр.
Алматының жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының хабарлауынша, Avtobys жолаушыларға жолақы төлеудің ыңғайлы тәсіл түрлерін ұсынады. Қала тұрғындары мен қонақтары сапар ақысын банк картасымен, көлік картасымен, сондай-ақ Apple Pay және Google Pay арқылы төлей алады. Сонымен қатар Avtobys мобильді қосымшасы арқылы QR-кодпен, Bluetooth, NFC немесе көлік нөмірі бойынша, сондай-ақ банк пен ұялы байланыс операторларының қосымшасы арқылы төлем жасау мүмкіндігі бар. Бұл қосымша әрекетсіз, үйреншікті әрі жылдам төлем әдісін таңдауға мүмкіндік береді.
Жеңілдік санатындағы жолаушылар үшін Avtobys мобильді қолданбасында тарифті онлайн рәсімдеу қарастырылған. Бұл кеңсеге бару мен қағаз құжаттарды рәсімдеуді қажет етпейді, соның арқасында қызмет барынша ыңғайлы әрі қолжетімді болады.
– Жүйе енгізілген қалалардың тәжірибесі көлікті цифрландыру жолаушылардың жайлылығын арттырып қана қоймай, бүкіл саланың тиімділігін күшейтетінін көрсетіп отыр. Сапар санын есепке алу ашық бола түседі, билетсіз жүру азаяды, бақылау мен маршруттық желіні жоспарлау жеңілдейді. Тасымалдаушылар үшін бұл тұрақты экономикалық модель, ал қала үшін нақты деректерге негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігі, - делінген хабарламада.
Avtobys – төлем құралы ғана емес, сонымен қатар тасымалдарды басқаруға арналған кешенді цифрлық платформа. Жолаушылар қоғамдық көліктің қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылап, бағытын ыңғайлы жоспарлай алады. Ал тасымалдаушылар мен бақылау-тексеру қызметі есептің дәлдігін арттырып, тіркелмеген сапар санын азайтатын цифрлық құралдарды пайдаланады. Диспетчерлік қызмет әр маршрут бойынша нақты жағдайды көріп отырады, ал қала жолаушылар саны, желі жүктемесі мен субсидиялау қажеттілігі жөнінде толық аналитикалық мәлімет алады.
– Жүйенің басты артықшылықтарының бірі – қаржылық операциялардың ашықтығы. Цифрлық есеп қоғамдық көліктің нақты жұмысын объективті түрде көрсетуге және есептік көрсеткіштерге емес, нақты сапарларға негізделген субсидиялау моделін құруға мүмкіндік береді. Жүйені пайдалану үшін жолаушыларға Google Play немесе App Store дүкендерінен Avtobys қосымшасын орнатып, телефон нөмірі арқылы тіркеліп, смарт-әмиянды толтыру жеткілікті. Барлық негізгі функция бір қосымшада шоғырланған, сервис орталықтарына бару қажет емес, - деп хабарлады басқарма.
Алматыда Avtobys жүйесін енгізу кезең-кезеңімен жүзеге асады. Алғашқы кезеңде жүйе маршруттардың жекелеген бөлігінде іске қосылып, кейін бүкіл қалалық қоғамдық көлікке біртіндеп енгізіледі.
Еске салайық, Алматыда жолаушылардың 49%-ы жолақысын төлемейтінін хабарлаған едік.