    18:20, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Алматыдағы көші-қон жүктемесін азайтудың негізгі тәсілдері айқындалды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Ертаев Алматы қаласындағы көші-қон процестерін реттеу және Алматы агломерациясын теңгерімді дамыту мәселелері бойынша жұмыс тобының көшпелі отырысын өткізді, онда еліміздің ең ірі қаласындағы көші-қон жүктемесін төмендетудің негізгі тәсілдері айқындалды. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.

    Фото: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    Шараға Алматы қаласы мен Алматы облысының орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарының өкілдері қатысты.

    Фото: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    — Кездесу барысында Алматы қаласы мен Алматы облысындағы көші-қон процестерін реттеудің өзекті мәселелері және Алматы қаласындағы көші-қон жүктемесін азайтуға көмектесетін агломерациялық аумақтарды дамыту перспективалары талқыланды, — делінген хабарламада.

    Фото: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    Отырыс қорытындысы бойынша Алматы қаласы мен Алматы агломерациясын теңгерімді дамыту мәселелерін Жол картасына енгізу бойынша шаралар кешені әзірленіп, ведомствоаралық өзара іс-қимылдың тәсілдері айқындалды.

    Бұған дейін хабарланғандай, Алматыдағы «Манхэттен» тұрғын үй кешенінде ауқымды тексеру жүргізілді.

