Алматыдағы қоймадан шыққан өрт толық ауыздықталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласында қойма ғимаратында болған өрт оқшауланды. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.
Өрт сөндірушілер оқиға орнына келгенде, ғимараттың жалынға оранып, ашық жанып жатқанын анықтады.
Өрт орнында үш өрт сөндіру учаскесі құрылды. Өрт орнында оны сөндіру жұмыстары жалғасуда. Оқиға орнына ТЖД-ның 63 жеке құрамы мен 16 техникасы, «Алматы-1» ЖЭО-ның 3 қызметкері мен 1 техникасы, «Су Арнасы», «Алматы Тазалық» қызметтері, ҚТЖ өрт сөндіру пойызы және автопоезд жұмылдырылды.
Зардап шеккендер туралы 112 желісіне ақпарат түскен жоқ.
ТЖМ күштері өртті толығымен сөндірді.