KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:49, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыдағы өрт: балаларды орналастыру мәселесі қарастырылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті Алматыдағы өрттен зардап шеккен балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қатысты пікір білдірді.

    Алматыдағы өрт: министрлік балаларға қатысты пікір білдірді
    Фото: Алматы әкімдігі

    Аталған балалар үйі — жеке қайырымдылық ұйымы. Қазіргі уақытта онда 35 бала тәрбиеленіп жатыр. Бүгінде барлық тәрбиеленушінің жағдайы жақсы, балалар қауіпсіз жерде орналасқан.

    — Жағдайды үйлестіру мақсатында жедел штаб құрылды. Оның құрамына қала әкімдігінің өкілдері, кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның хатшысы, қоғамдық кеңес пен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ қорғаншылық органдары, Отбасыны қолдау орталығы және Психологиялық қолдау орталықтарының мамандары енді, — делінген хабарламада.

    Дәрігерлер балаларды толық тексеруден өткізіп, психологиялық көмек көрсетті. Балаларға қашықтан оқу ұйымдастырылды.

    — Қазір балаларды одан әрі орналастыру мәселесі қарастырылып жатыр. Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті балаларға қатысты барлық мәселе толық шешілгенге дейін жағдайды жіті бақылауда ұстайды, — делінген министрлік хабарламасында.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы қаласында өрт сөндірушілер Наурызбай ауданы Алтын орда көшесі бойында орналасқан балалар үйі өртенгенін жазған едік. Сондай-ақ  35 тәрбиеленуші мен қызметкерлер уақытша сауықтыру санаторийіне орналастырылған еді

    Тегтер:
    ҚР Оқу-ағарту министрлігі Өрт Алматы Балалар үйі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар