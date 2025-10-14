Алматыдағы Тұңғыш Президент саябағы демеушілер есебінен жаңартылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының ең ірі демалыс аймақтарының бірі — Тұңғыш Президент саябағы келесі жылы қайта жаңғыртудан өтеді.
Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі Kazinform агенттігінің ресми сауалына жауап беріп, саябақты жаңарту жұмыстарына қатысты кейінгі мәліметтерді ұсынды.
Бүгінде саябақ аумағын жаңарту бойынша мастер-жоспар мен жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. Жоба аясында фонтан кешені мен кіреберіс аркасы, сондай-ақ оларға тиесілі техникалық үй-жайлар күрделі жөндеуден өтетіні белгілі болды.
— Жаңа мастер-жоспарда заманауи тәсілдер мен сәулеттік-жоспарлау шешімдері қолданылады. Жоба кешенді форматта жүзеге асырылады — әуелі жобалық құжаттама дайындалып, кейін құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіледі, — делінген әкімдіктің ресми жауабында.
Қала әкімдігінің мәліметінше, қайта жаңарту жұмыстары демеушілік қаражат есебінен жүзеге асырылады.
Құрылыс-монтаж кезеңі 2026 жылға жоспарланған.
— Барлық жұмыс аяқталған соң фонтан кешені өз жұмысын жалғастыра береді, — деп нақтылады әкімдік.
Тұңғыш Президент саябағы — Алматының ең танымал және кең ауқымды демалыс аймақтарының бірі. 2010 жылы ашылған саябақ Бостандық ауданында, әл-Фараби даңғылы мен Навои көшесінің қиылысында орналасқан.
Саябақтың жалпы аумағы — шамамен 73 гектар. Мұнда фонтан кешені, сәндік гүлзарлар, серуен жолдары, спорт және балалар алаңдары орналасқан. Кешеннің басты сәулеттік элементі — доға пішініндегі кіреберіс арка мен одан ашылатын қаланың кең панорамасы.
Айта кетейік, бұған дейін Алматы әкімі Тұңғыш Президент саябағының кешенді қайта жаңғырту жобасымен танысқан еді.
Сол кезде қазір қолданыстағы автоматты суару жүйесі тек жартылай жұмыс істеп тұрғаны, сондықтан оны толық жаңғырту қажет екені айтылған. Сол себепті заманауи технологияны қолданып, су ағызу құбырларын тазартып, суару жүйесін толық жаңарту жоспарланып отыр.
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Байтұрсынов скверін әкімдік емес, жеке инвестор жөндейтіні белгілі болған еді.